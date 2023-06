Energia: Monticelli (Federconsumatori), Comunità rinnovabili strada percorribile anche a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è “una piazza difficilissima per le Comunità energetiche rinnovabili” ma il progetto Sun4U portato avanti da Federesco “è la prova provata che se si possono fare nella Capitale si possono fare ovunque”. Lo ha affermato il presidente di Federconsumatori Lazio, Stefano Monticelli, che stamane ha partecipato alla presentazione del progetto di Federesco. Per lo stesso presidente, l’iniziativa presentata oggi più essere “trainante” perché dimostra che “c’è la possibilità di costruire le Comunità, al netto del decreto che deve ancora uscire. E’ una strada aperta e percorribile”, ha aggiunto il presidente, prima di ricordare come sia “fondamentale informare i cittadini, perché le Comunità servono non solo alla transizione energetica ma anche per ridurre il gap fra chi è in grado di consumare energia e chi non lo è più”. Parlare di questo “vuol dire dare la possibilità ai cittadini di essere informati su un tema che gli consente di non rimanere passivi ad aspettare un bonus ma di essere parte attiva di una trasformazione che lascia anche qualche denaro in tasca”, ha concluso. (Rin)