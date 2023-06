Napoli: Acampora (Pd), nessuna strada o piazza sarà intitolata a Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo partecipato la lutto, il nostro segretario nazionale ha partecipato ai funerali, oggi osserviamo il minuto di silenzio, ma non vogliamo essere complici di una beatificazione di Silvio Berlusconi. A qualsiasi proposta di intitolazione di strade e piazze o altro noi saremo sempre contrari". Così Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli, sulla scomparsa di Silvio Berlusconi. "Visto che non l'hanno fatto i consiglieri di Forza Italia, devo ricordare le leggi ad personam, la mercificazione di tutto, lo svilimento dell'etica pubblica di questi trent'anni - ha precisato Acampora - Il rispetto istituzionale è stata la linea che abbiamo seguito, a partire dal nostro segretario Elly Schlein, ma politicamente l'abbiamo sempre pensata in maniera contraria. E l'opposizione a certe proposte emerse in questi giorni rappresenta una scelta doverosa" (Ren)