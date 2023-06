Napoli: Città della Scienza per il contrasto ai cambiamenti climatici - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Conferenza Annuale 2023 di Ecsite, la rete dei musei scientifici europei, tenutasi a Malta dal 15 al 17 giugno, la delegazione di Città della Scienza di Napoli ha aderito alla piattaforma per il contrasto alle emergenze ambientali Ecsite Environmental Emergency Pledge (https://www.ecsite.eu/sites/default/files/ecsite_environmental_emergency_pledge.pdf). Assieme alle principali istituzioni del "science engagement" in Europa, Città della Scienza ha sottoscritto l'impegno di proseguire con le sue attività, iniziative, campagne educative - ma anche con scelte di natura organizzativa e tecnologica - per contrastare l'emergenza ambientale dovuta al cambiamento climatico e all'uso dei combustibili fossili. "Da sempre Città della Scienza diffonde la cultura della sostenibilità - ha dichiarato il presidente di Città della Scienza Riccardo Villari - presso il suo pubblico, consapevole che i decisori di domani saranno proprio le nuove generazioni di oggi. Attraverso le nostre mostre, laboratori, progetti, siamo costantemente attenti a diffondere questo messaggio, fondamentale per il futuro del pianeta. Farlo assieme a tanti altri colleghi in tutta Europa non può che rafforzarci in questa azione, se si considera che i musei scientifici europei vantano, ogni anno, circa 40 milioni di visitatori".(Ren)