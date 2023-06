Salerno: Lega, nuove adesioni e nuovo assetto organizzativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega per Salvini Premier in provincia di Salerno continua a crescere grazie alle nuove adesioni nel comune di Eboli. Passa ufficialmente con la Lega il consigliere comunale, Emilio Masala, al quale diamo il benvenuto nella grande famiglia della Lega. Seguiranno altre adesioni nelle prossime settimane". Ad annunciarlo è il deputato e commissario provinciale a Salerno Attilio Pierro che annuncia così il passaggio in Lega di un nuovo amministratore. "Procede il lavoro di radicamento sul territorio della provincia di Salerno che stiamo portando avanti, insieme al coordinatore regionale Valentino Grant. La Lega di governo nutre grande interesse in provincia di Salerno e grazie al buon lavoro del vice premier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che sta dando una svolta a cantieri e opere ferme al Sud da decenni, cresciamo ancora e riceviamo importanti richieste di adesione. Novità anche sul piano organizzativo con i tre nuovi sub commissari per la provincia di Salerno, tutti amministratori di esperienza, giovani e motivati, rispettivamente Elena Gerardo (area Sud), Dante Santoro (area Centro) e Giuseppe del Sorbo (Area Nord). A loro sarà affidato il compito di coadiuvarmi nella più estesa provincia d'Italia. Buon lavoro a tutti e avanti futuro!" conclude Attilio Pierro. (Ren)