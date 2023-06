Campania: dalla Regione 30 milioni per le startup innovative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli elementi centrali dell'avviso: Innovatività e Vicinanza al Mercato - I progetti che saranno finanziati dovranno caratterizzarsi per l'elevato contenuto innovativo ed essere sul mercato al massimo tra dodici mesi; Investimenti - l'investimento minimo dovrà essere di 70.000 euro con un contributo non inferiore a 50.000 euro. Il contributo massimo sarà di 350.000 euro per un investimento di importo massimo di 500.000 euro; Intensità di aiuto - l'intensità è pari al 70% della spesa ammissibile, nel caso in cui la spesa ammissibile risulti di importo pari o inferiore 100.000 euro, l'intensità è aumentata all'80% della spesa ammissibile; Premialità – saranno valutati con punteggio aggiuntivo la capacità del progetto di creare nuova occupazione: la rilevanza della presenza nella compagine di giovani e/o donne, la localizzazione dell'iniziativa in una delle aree interne della Campania (SNAI 2021-2027). (segue) (Ren)