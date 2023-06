Turismo: il 24 e 25 giugno a Ischia la convention di Ecr Party

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria del turismo vale 280 miliardi di dollari all'anno di fatturato solo in Europa, dunque una fonte di reddito per milioni di europei. Una forza economica trainante che Ecr Party (Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei) vuole portare al centro dell'agenda dell'Unione. Per questo, nello splendido scenario dell'Isola di Ischia, il 24 giugno, leader italiani ed europei ed esperti del settore si confronteranno sul tema per affrontare le sfide e le opportunità, guardando alle normative europee con un focus specifico sul connubio tra turismo e trasporti. Antonio Giordano, segretario generale di Ecr Party e deputato di Fratelli d'Italia, accoglierà il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, la direttrice Europa di Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo), Alessandra Priante, e la direttrice, Dg Grow - Commissione Europea, Valentina Superti. Interverranno i parlamentari italiani Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Nicola Procaccini co-presidente del Gruppo Ecr al parlamento europeo, Carlo Fidanza capodelegazione di FdI e componente commissione Trasporti e Turismo al Parlamento europeo, Federico Mollicone presidente della Commissione Cultura della Camera, Gianluca Caramanna responsabile per il Turismo di Fdi, Ylenja Lucaselli capogruppo FdI Commissione Bilancio della Camera, Fabio Roscani Presidente Organizzazione giovanile FdI, e l'ischitano Michele Schiano. Ricco il parterre di esperti del settore che vedrà tra gli altri Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair e Tommaso Tanzilli, consigliere di Ferrovie dello Stato, Barbara Kolm vice presidente Banca Centrale Austriaca. (Ren)