Turismo: Enit, estate italiana in gran forma, quasi due milioni di arrivi aeroportuali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia fa gola agli americani. Gli Usa infatti sono il primo mercato di provenienza, in termini di passeggeri aerei, con un’incidenza del 26,3 per cento sul totale estero previsto nel trimestre estivo. Sul podio anche Francia (6,1 per cento) e Spagna (4,7 per cento) che insieme raggiungono una quota parte dell’11 per cento. Nel resto della top 10, tra i viaggiatori provenienti da Paesi oltreoceano anche l’Australia che si posiziona al quinto posto (4,1 per cento) e il Canada al settimo (3,8 per cento). Seguono Brasile (2,8 per cento), Corea del Sud (1,9 per cento) e Argentina (1,7 per cento). Gli australiani si fermano mediamente 25 notti, gli argentini quasi 20. I canadesi effettuano circa 15 pernottamenti come i brasiliani, mentre la permanenza media degli statunitensi in Italia si aggira intorno alle 12 notti. Il soggiorno dei coreani dura poco più di una settimana. Si arriva in Italia prevalentemente in coppia. Le prenotazioni aeree sono in prevalenza per due passeggeri (32,3 per cento) e per piccoli gruppi di tre/cinque persone (28,3 per cento). I viaggiatori individuali rappresentano il 27,3 per cento. Su Roma Fiumicino e Milano è previsto l’80 per cento degli arrivi aeroportuali internazionali, distribuiti in egual misura. Quanto alle strutture ricettive prenotate online sono sature già per oltre il 40 per cento a giugno (luglio 27,9 per cento; agosto 21,8 per cento). Al momento, il comparto lacuale è quello più apprezzato per il trimestre estivo, con una saturazione Online travel agencies (Ota) del 36,2 per cento. Segue il prodotto balneare con il 33,7 per cento e le città d’arte con il 33,1 per cento. Il livello di occupazione attuale per la montagna (30,2 per cento) e le terme (27 per cento) è leggermente inferiore alla media nazionale complessiva. “I dati della stagione estiva sono molto incoraggianti ed evidenziano la costante crescita del settore che si avvia a superare i numeri del 2019. Un comparto fondamentale per la crescita della nazione su cui il governo sta investendo molto” commenta il ministro del Turismo Daniela Santanchè. “L’Italia sta mantenendo performance molto elevate, avremo un’estate rigogliosa con un ritorno di tutti i flussi internazionali e questo spinge a prestazioni sempre più elevate in termini di offerta e ospitalità” dichiara Ivana Jelinic presidente e ceo Enit. (Com)