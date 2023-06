Napoli: Piantedosi, bene sgombero deposito Anm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'operazione condotta oggi nel capoluogo partenopeo, che ha consentito di liberare un immobile dell'Azienda Napoletana Mobilità, testimonia come, pur a fronte di situazioni articolate e complesse, proseguano senza sosta su tutto il territorio nazionale gli interventi di contrasto del fenomeno delle occupazioni illegali e di restituzione dei beni ai legittimi proprietari" ha dichiarato il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, facendo riferimento allo sgombero di un campo rom nel deposito Anm Stella Polare, all'incrocio di via Vespucci a Napoli. "Sono azioni necessarie a garantire migliori condizioni di sicurezza alle comunità locali, rimuovendo quelle situazioni di degrado e illegalità che caratterizzano alcune aree urbane del Paese e che finiscono per alimentare fenomeni criminali, come il racket delle abitazioni. Continueremo lungo questa strada, in piena collaborazione con tutte le Istituzioni sul territorio" ha concluso il titolare del Viminale. (Ren)