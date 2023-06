Energia: Bertini (Enea), Cer strumento significativo da diffondere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la direttrice del Dipartimento per l’efficienza energetica di Enea, Ilaria Bertini, Il progetto Sun4U – Energy For All di Federesco sulle Comunità energetiche rinnovabili presuppone “la diffusione dei principi di efficienza energetica in maniera capillare attraverso i cittadini, con il vantaggio di diffondere questo strumento significativo che è fornito dalle Comunità”. Parlando a margine della presentazione del progetto, la direttrice ha poi aggiunto: “È stato importante aver creato questa campagna con Federico, con cui collaboriamo da tempo” così come è importante “la realizzazione di uno strumento da mettere in condivisione fra i cittadini: non solo, dunque, un’attività di divulgazione ma anche una concretizzazione” dei progetti. (Rin)