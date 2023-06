Energia: Frangerini (Ance), Comunità rinnovabili fondamentali per aiuto a meno abbienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Comunità energetiche rinnovabili sono “fondamentali per per favorire l’aiuto a soggetti meno abbienti e fare una serie di impianti che consentano l’aggregazione dei produttori-consumatori, per avere notevoli risparmi sulla bolletta e dare così maggiore potere d’acquisto alle famiglie”. Ne è convinto Stefano Frangerini, tesoriere di Ance, che, a margine della presentazione del progetto Sun4U – Energy For All di Federesco, ha rimarcato come sia “fondamentale dare informazioni per consentire ai cittadini di cogliere le opportunità con la massima trasparenza, cosa che in passato è stata offuscata dagli interessi di grandi player”. (Rin)