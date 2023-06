Sisma 2016: Arrigoni (Gse), protocollo con Commissario per accelerare ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo siglato oggi fra il Gse ed il Commissario straordinario alla ricostruzione per il sisma del 2016 mira ad “accelerare la ricostruzione e la riqualificazione, anche energetica, degli edifici che sono stati danneggiati”. Lo ha affermato il presidente del Gse, Paolo Arrigoni, a margine della firma del protocollo d’intesa, questa mattina a Roma. Un protocollo d’intesa che “vuole aumentare le risorse per la ricostruzione ed indirizzare gli investimenti per traguardare gli obiettivi di sostenibilità al 2030. L’obiettivo - ha chiarito - è poi quello di implementare il piano integrato energia e clima e dare attuazione a diverse linee del Pnrr”. In particolare, il Gse darà “assistenza al personale degli enti locale ed ai professionisti per far conoscere gli incentivi e così accelerare gli interventi di riqualificazione e realizzare anche le Comunità energetiche rinnovabili”, ha concluso. (Rin)