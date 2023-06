Energia: Ferrari (Federesco), progetto Sun4U per sviluppo Comunità rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Sun4U – Energy For All “ha una doppia valenza: innanzitutto è finanziato dalla fondazione Google a livello mondiale, che vuol dire riconoscere un ruolo essenziale di Federesco, e poi offre la possibilità di ottenere dei dati relativi alla produzione di fotovoltaico della città di Roma”. Lo ha affermato il presidente di Federesco, Claudio Ferrari, a margine della presentazione del progetto Sun4U. Progetto che prevede anche un’applicazione “per chi fosse interessato alle Comunità energetiche rinnovabili per individuare la situazione più consona al proprio territorio di residenza”, ha aggiunto. (Rin)