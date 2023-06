Energia: Arrigoni (Gse), progetto Sun4U driver importante per sviluppo Cer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Sun4U – Energy For All di Federesco “serve per sviluppare le Comunità energetiche rinnovabili nella città di Roma” e questo meccanismo “rappresenta un driver importante per la transizione ecologica e per lo sviluppo di impianti a fonte rinnovabile”. Lo ha voluto rimarcare il presidente del Gse, Paolo Arrigoni, intervenendo a margine della presentazione del progetto, questa mattina a Roma. Un’iniziativa che “cambia e accelera il paradigma: gli utilizzatori diventano consumatori, in un meccanismo in cui questa energia condivisa riceve un incentivo dal Gse”, ha concluso. (Rin)