Napoli: Laboccetta (Polo Sud), consiglio comunale dedichi uno spazio del San Carlo a Paolo Isotta

- Mi auguro sinceramente che domani il Consiglio Comunale di Napoli voglia approvare un ordine del giorno, già regolarmente protocollato, dopo un nobile e civile confronto, per dedicare al grande musicologo scomparso Paolo Isotta, uno spazio all'interno del Teatro di San Carlo. Il Teatro più bello del mondo, così come lo ha sempre definito il mitico Maestro. Sarebbe veramente un grande gesto verso un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alla musica, alla napoletanita', a San Gennaro, alla Cultura. Un grandissimo figlio della Capitale del Sud. Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, da uomo di cultura quale è, ben conosceva ed apprezzava Isotta. Già il 26 ottobre scorso al San Carlo ha voluto ricordare alla Città il sommo musicologo, nel corso di una serata concerto affidata al pianista Francesco Nicolosi ed alla violinista Cecilia Laca. Penso di poter dire che tutte le Istituzioni, locali e nazionali condividerebbero una scelta in tal senso dell'assemblea cittadina. Dividersi per un toponimo su Isotta sarebbe un gesto profondamente sbagliato, diseducativo ed ignorante. So che anche nel Consiglio regionale della Campania e' stata inserita all'ordine del giorno una mozione analoga. Resto fiducioso insieme ai tantissimi estimatori del Maestro Isotta sparsi in tutto il mondo. Lunedì da cittadino spettatore avrò piacere di assistere alla seduta del Consiglio Comunale di Napoli. Lo dichiara in una nota l'ex deputato di Napoli, già consigliere comunale Amedeo Laboccetta, attuale presidente di Polo Sud. (Ren)