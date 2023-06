Caro vacanze: Cnpr Forum, misure urgenti del governo per aiutare le famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Laura Cavandoli (parlamentare della Lega in Commissione Finanze a Montecitorio): “Dopo che la Fed aveva bloccato per un anno l’aumento dei tassi si poteva ipotizzare che ci fosse una soluzione non dissimile anche in Europa. Come ha detto Cristin Lagarde siamo di fronte a una tariffa dei servizi energetici molto variabile che aumenta e si abbassa ma non dovrebbe essere così gravosa da determinare l’inflazione attualmente registrata. La scelta della Bce di alzare i tassi condanna soprattutto l’Italia proprio nel momento in cui sta registrando ottimi risultati a livello di Pil. Ma con gli aumenti dei mutui si vede penalizzata principalmente sul piano della liquidità. Tutto ciò non fa bene all’economia e, al di là dell’imminente caro vacanze, bisogna sostenere le famiglie italiane di fronte a questi aumenti. Ricordiamoci che il 30 giugno scade anche lo sconto per le tariffe agevolate per i servizi energetici. Il governo è già al lavoro per ridurre l’impatto di queste misure, soprattutto a chi ha contratto mutui ingenti”. Sulla pressione dell’inflazione nel budget delle famiglie italiane si è soffermato Emiliano Fenu (capogruppo del M5s in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati): “La strategia della Bce non è corretta, visto che si cerca di controllare l’inflazione aumentando i tassi di interesse in un periodo che non è di crescita economica. Assistiamo al rincaro delle vacanze, che in realtà è dato anche da un dato positivo come il fatto che l’Italia resta una delle mete più attrattive, mentre l’altra faccia della medaglia è il rincaro dei trasporti che incidono molto nei bilanci familiari. Abbiamo fatto diverse proposte in merito. Sappiamo che il rincaro dei tassi si ripercuote in via diretta attraverso l’aumento delle rate dei mutui. Il governo ha ridotto le agevolazioni esistenti e noi abbiamo proposto un sostegno tassando i soggetti che negli ultimi anni hanno visto incrementare, in via eccezionale, i profitti. Un contributo di solidarietà che può essere chiesto agli istituti bancari, alle aziende farmaceutiche, a quello delle armi. Con queste risorse si potrebbero rifinanziare i fondi a sostegno delle famiglie che hanno contratto mutui a tasso variabile”. (segue) (Ren)