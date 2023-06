Giornata del Rifugiato: a Napoli giornata di attività interculturali a Palazzo Fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 giugno è la Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita il 4 dicembre 2000 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 55/76 in occasione del cinquantennale della Convenzione di Ginevra che, nel 1951, ha definito lo status di rifugiato. A Napoli si celebra con una lunga giornata di attività interculturali, organizzata dal comune di Napoli e dagli Enti gestori del Progetto Sai Napoli-Arci Mediterraneo-L.E.S.S-Medihospes, in collaborazione con Consulta degli Immigrati e Unhcr. Dalle ore 10 si comincia con un torneo di calcio interculturale presso il Kodokan e con attività motorie rivolte a bambini delle educative territoriali e delle associazioni, si prosegue alle 11 con un Incontro pubblico sul Tema dell'Accoglienza, in cui comune, Prefettura, Unhcr, Università, Enti Gestori SAI, Associazioni, Comunità, discuteranno dei temi dell'accoglienza e dell'integrazione. Seguiranno una degustazione di piatti tipici dal mondo, laboratori interculturali, letture in lingua, esposizioni artistiche, esibizioni di danza, momenti musicali, spazi informativi e di sensibilizzazione. Durante la giornata l'Associazione Italiana Editori donerà ai bambini ed alle associazioni partecipanti 250 libri di autori ucraini nell'ambito del progetto TEUk cofinanziato dal programma Europa Creativa della Commissione Europea che ha come obiettivo supportare la stampa e la distribuzione di edizioni bilingue di libri per bambini destinati ai bambini ucraini sfollati in diversi paesi europei. I partecipanti ai tornei sportivi saranno premiati da Patrizio Oliva e dalla Squadra Napoli Calcio femminile. (segue) (Ren)