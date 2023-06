Brasile: de Magistris (Up), posto le basi per progetti di ricerca e di cooperazione comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È terminato il viaggio di lavoro e di ricerca di Luigi de Magistris in Brasile invitato dalle Università e dalle istituzioni di Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador de Bahia e San Paolo. "Ho incontrato moltissime persone, istituzioni ed associazioni e posto le basi per progetti di ricerca e di cooperazione comune. Mi è stato chiesto raccontare la mia esperienza testimonianza di pubblico ministero e di sindaco", ha detto l'ex sindaco di Napoli dopo l'ultimo impegno con Rosangela Cavallazzi al Dipartimento di Architettura dell'università di Rio de Janeiro. "La lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata e le battaglie per i beni comuni sono temi su cui ho riscontrato un ascolto molto interessato ed una considerazione forte del lavoro svolto che mi hanno reso orgoglioso e felice", ha proseguito de Magistris. "Solo costruendo relazioni e movimenti internazionali per i diritti universali possiamo provare ad ostacolare la globalizzazione del Sistema. Ho poi trovato in Brasile umanità, ospitalità, gentilezza, armonia, allegria e pur tra mille difficoltà hanno più voglia di sorridere rispetto a noi", ha concluso l'ex sindaco di Napoli.(Ren)