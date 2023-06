Caro vacanze: Cnpr Forum, misure urgenti del governo per aiutare le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Partiamo dal presupposto che molti pensano che le vacanze siano un lusso o siano addirittura superflue. Qualcosa di cui si possa fare a meno. Nulla di più sbagliato. Basti pensare ai molti studi che dimostrano che avere dei momenti per sé stessi, per dedicarsi alla propria famiglia, coltivare le proprie passioni, i propri hobbies, prima di tornare alla propria attività lavorativa o professionale, rende più produttivi. Si registra una tendenza preoccupante a immaginare gli uomini sempre più come macchine e sempre meno come esseri viventi”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli (deputato di Europa Verde in Commissione Finanze alla Camera), nel corso del webinar “Estate salata: mentre i tassi d’interesse continuano a salire spunta il caro-vacanze” promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “La nostra proposta contro questo modo di pensare – ha proseguito Borrelli - è quella che bisogna umanizzare i circuiti e i sistemi produttivi ritornando alla capacità di coniugare la giustizia sociale alla giustizia ambientale. Impariamo a difendere e tutelare il territorio difendendo e tutelando un sistema di produzione in cui venga rispettato il lavoratore come individuo prima ancora come persona che produce denaro”. (segue) (Ren)