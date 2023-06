Cultura: al via la seconda edizione della rassegna "Agorà - San Sebastiano al Vesuvio" - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A San Sebastiano al Vesuvio torna "Agorà – San Sebastiano al Vesuvio II edizione". Film, concerti, teatro ed eventi dal 22 giugno al 3 settembre 2023 al Parco Urbano di via Panoramica. La manifestazione, nell'ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania. Tante le novità di quest'anno: dall'apertura alla musica jazz al ritorno di Maurizio De Giovanni in coppia con Marco Zurzolo, dal concerto Musicanti Ensamble con le canzoni di Pino Daniele e i suoi storici musicisti sino al costo ridotto dei biglietti del cinema (3,50 euro per film dell'Unione Europea). Ad inaugurare il cartellone ci sarà, il 22 giugno ore 21,15, il concerto di Chiara Civello, Sono come sono Tour 2023. Sul palco Chiara Civello voce e chitarra, Dario Bassolino tastiere, Amin Saleem basso, Stefano Costanzo batteria (biglietti 23 + prevendita posto numerato/ 18 + prevendita posto non numerato. Acquistabili su TicketOne, Go2 e presso il botteghino di Agorà). Nell'ampia area verde, oltre 500 comodi posti a sedere tutti numerati (solo per i concerti jazz ci sarà la possibilità di acquistare anche posti non numerati) e un palco più ampio e rinnovato, ogni giorno sarà possibile seguire un evento: dai film più visti della stagione alla comicità degli artisti più applauditi sino alla musica più coinvolgente. A seguire nel mese di giugno, il programma prevede, dopo l'inaugurazione: 23 giugno il film "Mixed by Erry" di S. Sibilia, ospiti nella serata alcuni attori del cast e i fratelli Frattasio; 24 e 25 giugno, il grande successo de "La sirenetta" di R. Marshall; il 27 giugno tocca alla pellicola "Mia" di Ivan De Matteo con Edoardo Leo. A seguire, il 28 giugno, il musical "Musicanti Ensamble" con le canzoni di Pino Daniele e i suoi storici musicisti. La musica jazz è protagonista il 29 giugno con il concerto "Elisabetta Serio trio – special guest Javier Girotto". Ritorna poi il 30 giugno il grande cinema con "The Fabelmans" di S. Spielberg. Nei due mesi di programmazione anche tanti ospiti, prime visioni e successi al botteghino fino a settembre. "Grazie al contributo di Città Metropolitana anche quest'anno avremo una splendida rassegna estiva grazie anche a Red Carpet, Sirioevents e Napoli Jazz Club. Il palinsesto 2023 allestito dall' Agorà San Sebastiano rappresenta un sicuro volano di sviluppo per il territorio e per i partner che si metteranno in vetrina per quest'estate, soprattutto per chi resta ad Agosto in città. Vi aspettiamo", ha dichiarato Giuseppe Panico, sindaco di San Sebastiano al Vesuvio.(Ren)