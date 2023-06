Campania: Iovino (Iv), a Castellammare dopo l'ospedale anche un polo universitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno del Gruppo Italia Viva e la sinergia con il presidente De Luca sono stati determinanti per ottenere un investimento di 180 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di un nuovo ospedale a Castellammare di Stabia. Tuttavia abbiamo il dovere di guardare oltre e di impegnarci affinché nel nuovo nosocomio possa trovare spazio un Polo universitario che permetta la formazione di professionisti sanitari altamente qualificati." Così in una nota il Consigliere regionale del Gruppo Italia Viva, Francesco Iovino, che aggiunge: "La decisione della Regione Campania, che ha scelto Castellammare per la realizzazione di un nuovo ospedale, rappresenta un passo in avanti significativo lungo il percorso di implementazione del sistema sanitario regionale avviato dall'Amministrazione De Luca. La presenza di un ospedale in quell'area avrà un impatto significativo per le comunità ricadenti su quel territorio e per i cittadini che si aspettano servizi sanitari non solo efficienti, ma anche agevolmente raggiungibili. Sono in particolare le fasce sociali più deboli e le persone più fragili - osserva il consigliere regionale - a necessitare strutture sanitarie adeguate alle loro esigenze e soprattutto in prossimità delle loro abitazioni". "Auspico, inoltre, che questo sia solo l'inizio di una serie di investimenti a Castellammare. Il prossimo passo dovrebbe essere quello di prevedere che nel nuovo nosocomio si possano formare i nuovi professionisti che saranno impegnati nel campo sanitario. Si tratterebbe di un'ulteriore opportunità di crescita per il territorio e, al contempo, per l'intero sistema sanitario che, ormai da tempo, lamenta la cronica carenza di medici e infermieri. D'intesa con il Presidente De Luca - conclude Iovino - lavoreremo alacremente per far sì che anche questo nuovo obiettivo possa essere raggiunto, al pari di quello che ci ha visti ottenere il nuovo ospedale." (Ren)