Imprese: Turi (commercialisti), sostenere le aziende nella conversione alla sostenibilità

- "I commercialisti rivestono un ruolo sempre più determinante nella promozione e nell'attuazione di princìpi cardine della nuova economia quali la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa. In una fase storica dove il concetto di sostenibilità è diventato un obiettivo prioritario per le aziende in ogni settore, la sfida di orientare le imprese verso una gestione moderna e più efficiente del loro business impone ai professionisti di essere sempre più formati e aggiornati in modo da poter svolgere con pienezza questo ruolo". Sono le parole di Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, che ha presentato l'evento "Le sfide della moda sostenibile", che si terrà il prossimo 20 giugno a partire dalle 9.30 a Palazzo Calabritto (Piazza dei Martiri, 30) e riunirà professionisti del settore della moda, dottori commercialisti, altre figure chiave, al fine di discutere delle sfide e delle opportunità legate alla sostenibilità. "La sostenibilità non riguarda solo l'aspetto ambientale, ma anche quello sociale ed economico. I commercialisti, con la necessaria competenza specialistica - sottolinea Raffaele Ianuario, consigliere dell'Odcec di Napoli e delegato alla Commissione di Studio Sostenibilità ESG -, sono in grado di guidare le imprese nella valutazione e nella gestione dei rischi ESG (Ambientali, Sociali e di Governance) e di fornire informazioni finanziarie trasparenti e affidabili per dimostrare l'impatto sostenibile delle attività aziendali. La commissione ha avviato una serie di eventi programmati con focus di settore, che offriranno un'opportunità unica per discutere delle sfide legate alla Sostenibilità". (segue) (Ren)