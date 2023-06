Agricoltura: Cia Campania, con i produttori di latte vaccino contro riduzioni unilaterali del prezzo del latte alla stalla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cia Salerno e Cia Campania sono al fianco dei produttori di latte vaccino contro riduzioni unilaterali del prezzo del latte alla stalla e chiedono che la Regione Campania si faccia parte diligente per una verifica immediata dei valori con i vari attori affinché vengano definite regole certe che garantiscono la sopravvivenza degli allevamenti locali che conferiscono latte "contrattualizzato". È questa la reazione di Cia in Campania dopo l'allarmante situazione che si va generando in provincia di Salerno sui prezzi ed i contratti di cessione tra allevatori e trasformatori e imbottigliatori nel comparto del latte vaccino. Gli allevatori della provincia di Salerno soci Cia lamentano riduzioni del prezzo del latte che, da inizio anno ad oggi, è calato da euro 0,60 a euro 0,53 con una inspiegabile riduzione di circa il 10 %. (segue) (Ren)