Ue: Graziano (Pd), Pnrr e investimenti sfide importanti, governo non sprechi occasione

- "L'Europa ci pone davanti delle sfide importantissime che non possiamo perdere. I fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresentano una grande sfida che il governo non può e non deve perdere. Eppure assistiamo ad una destra di governo che sembri stia facendo di tutto per sprecare questi fondi. Non dobbiamo assolutamente permetterlo. Le altre sfide importanti che dobbiamo cogliere se vogliamo più Europa e più europeismo e se vogliamo che l'Italia ricopra un ruolo di primo piano in Ue riguardano strategia energetica unitaria, politiche economiche unitarie, di sviluppo, di investimenti. Non dobbiamo avere paura e dobbiamo necessariamente muoverci in questa direzione se vogliamo che l'Unione europea diventi una vera e propria unione politica e sociale". Lo ha detto il deputato del Partito democratico, Stefano Graziano, che ha partecipato al forum a Napoli "L'Europa presente", ospitato dalla Fondazione Foqus.(Rin)