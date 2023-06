Imprese: Turi (commercialisti), sostenere le aziende nella conversione alla sostenibilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro interverranno Milena Prisco (Of Conseil Studio Legale Pavia Ansaldo Responsabile ESG), Giuseppe Amitrano (fondatore e ceo Wieldmore), Enrica Arena (ceo Orange Fiber), Felice Delle Femine (direttore generale della Banca di Credito Popolare), Tiziano Guardini (conscious creative director), Vittoria Giachino (hind - Holding Industriale), Alessandro Marinella (general manager E. Marinella), Mauro Simionato (fondatore e direttore creativo Vitelli), Carmine Barbato (vice presidente Commissione E.S.G. –Environmental, Social and Governance). I lavori della Commissione Sostenibilità e ESG, registrano il sostegno della Banca di Credito Popolare che continuerà ad essere presente nell'accompagnare le attività evidenziando sempre di più il ruolo che riveste quale player avanzato in ambito bancario sui temi della Sostenibilità. (Ren)