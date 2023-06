Mare: Lorito (Federico II), la ricerca sulla biodiversità è una grande sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ricerca sulla biodiversità è una grande sfida". Lo ha affermato il Rettore dell'Università Federico II, Matteo Lorito, nel suo intervento alla conferenza "Civiltà del mare. Il subacqueo nuovo ambiente dell'umanità - le università per il subacqueo", promosso dalla Fondazione Leonardo e dalla Marina Militare presso il Centro Congressi dell'Università Federico II di Napoli. Per questo l'Università Federico II "non solo ha istituito una task force dedicata, ma ha anche acquisito dal comune di Bacoli Villa Ferretti, una vera e propria nave oceanografica sulla costa", che sarà trasformata "in un laboratorio per la ricerca sul mare", ha aggiunto. Lorito ha ricordato la collaborazione con la Stazione zoologia Anton Dohrn sottolineando che "Napoli e l'economia del mare sono strettamente legate anche dal punto di vista turistico". "Su 26 dipartimenti - ha precisato Lorito - la maggior parte sono coinvolti in attività di ricerca nei settori biologico, nella genomica, nella bioinformatica, nella gestione del rischio della biodiversità, e anche nella identificazione di nuovi prodotti, nuovi farmaci che si possono ottenere dal mare". (Ren)