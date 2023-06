M5S: dalla Campania oltre mille persone dirette a Roma per la manifestazione contro il governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani, insieme a migliaia di cittadini da ogni parte del nostro Paese, saremo a Roma per dire a gran voce basta vite precarie. Sarà una manifestazione aperta, che vedrà la partecipazione di associazioni come Arci, Acli, Libera e tante altre. In pochi mesi il governo ha tagliato il reddito di cittadinanza, creato nuovo precariato, eliminato misure di crescita come il Superbonus, depauperato la sanità e ha chiuso gli occhi sulle gravi difficoltà che affliggono la nostra società come il rincaro della vita, dei mutui e degli affitti. Tutto questo mentre le multinazionali accumulano profitti smisurati e si investe in armamenti. Vogliamo offrire alle persone nuova speranza, consapevoli che l'opposizione, per essere efficace, deve farsi sentire nelle piazze e non solo nel Palazzo". Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Campania del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello. "Dalla Campania domani partiranno oltre 20 bus, più di mille persone si sposteranno dalle nostre province per un evento che solidifica il fatto che il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica della regione. L'azione inadeguata e dannosa di questo governo, che continua ad ignorare i problemi di milioni di italiani, ha prodotto incertezza e precarietà. E' venuto il momento di lanciare un messaggio politico all'esecutivo, che fino ad ora ha tradito le promesse elettorali. La premier Meloni ascolti la voce del popolo italiano e la smetta di girarsi dall'altra parte", ha aggiunto il coordinatore regionale del Movimento 5 stelle Salvatore Micillo. (Ren)