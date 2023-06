Pnrr: Fedriga, sua attuazione abbia ricadute equilibrate sui territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza deve puntare a interventi strategici per il Paese, che abbiano ricadute equilibrate su tutti i territori. Lo ha detto oggi il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero e Meeting dei Segretari Generali. “Nonostante i recenti dati economici relativi al nostro Paese ci rassicurino rispetto ai nostri principali competitor anche con riguardo all’export, permangono ancora forti criticità con riguarda ad alcuni indicatori. Il contesto è ancora difficile per l’elevata inflazione, che erode il potere d’acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese”, ha spiegato Fedriga. “A questo riguardo, è fondamentale non perdere l’occasione dell’attuazione del Pnrr che, pur necessitando di alcuni correttivi per attualizzarlo ai nuovi contesti, deve puntare alla realizzazione di interventi strategici per il Paese che però abbiano ricadute equilibrate, anche in termini di risorse, su tutti i territori. Si pensi, ad esempio – ha aggiunto - alla promozione e al sostegno a sistemi e filiere produttivi, anche in relazione all’avvio della nuova programmazione comunitaria 21-27”. (Frt)