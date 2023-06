Sanità: De Luca, solidarietà ai medici che protestano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi è stata a Napoli una iniziativa delle sigle sindacali delle associazioni mediche, che hanno messo in piedi una protesta nei confronti del ministero della Salute per come è ridotta oggi la sanità pubblica. Voglio esprimere la mia piena solidarietà ai medici che hanno ritenuto di sollevare in maniera forte il problema. Sono mesi che mi batto per rilevare questo degrado che vive la sanità pubblica e l'indifferenza dei governi di prima e di oggi nei confronti della sanità pubblica e della situazione del personale medico". Lo ha affermato il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. (Ren)