Napoli: il consigliere comunale Domenico Brescia aderisce a Italia viva

- "Benvenuto nella famiglia di Italia Viva a Domenico Brescia, giovane consigliere comunale di Napoli, imprenditore, il più votato della sua lista con ben 3724 preferenze". Così in una nota Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. "L'adesione di Domenico dimostra come il nostro partito sia in crescita e sempre più attrattivo. Il suo contributo sarà prezioso per rafforzare il lavoro di Italia Viva a Napoli e in tutta Italia", ha concluso Paita. Brescia che aveva parlato nelle settimane scorse con il senatore Renzi e con l'onorevole Rosato era presente all'assemblea di Italia Viva di sabato scorso. (Ren)