Napoli: polizia locale, controlli agli esercizi di somministrazione nei Quartieri Spagnoli

- La Polizia Locale di Napoli ha effettuato una vasta operazione di controllo agli esercizi di somministrazione nell'area dei Quartieri Spagnoli. Agenti delle Unità Operative Avvocata e Chiaia in una operazione congiunta finalizzata al controllo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle relative occupazioni di suolo hanno proceduto ad un controllo sulle strade oggetto di numerose segnalazione ed esposti da parte dei residenti e comitati cittadini. Le operazioni hanno interessato in particolare Vico Lungo Gelso, Via Trinità degli Spagnoli, Vico Lungo Trinita degli Spagnoli, Vico Tre Regine, Vico Teatro Nuovo, Vico d'Afflitto, Via Speranzella, dove gli operatori hanno controllato autorizzazioni amministrative e concessioni di occupazioni di suolo di n. 11 esercizi commerciali rilevando e verbalizzando n. 15 contravvenzioni per occupazione abusiva o in eccedenza di suolo pubblico, installazione di tende solari e pubblicità non autorizzate, diffusione di musica senza dichiarazione di impatto acustico, vendita di alcoolici senza autorizzazione (Ren)