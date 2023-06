Varese: fibra Open Fiber illumina Mondiali canottaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Eventi importanti come quello dei Mondiali di canottaggio - dichiara il sindaco di Varese, Davide Galimberti - sono possibili anche grazie ad una dotazione tecnologica innovativa e alla fiducia di partner che credono nel valore di appuntamenti sportivi come quello che animerà il nostro lago questo fine settimana. Una collaborazione che fa crescere il nostro territorio, grazie all’estensione della fibra in tutta la città, e ci consente di poter ospitare i Mondiali di canottaggio a Varese". Anche il direttore generale della manifestazione, Pierpaolo Frattini, ribadisce: "Quanto sia importante, in eventi come questo, avere a supporto dotazioni tecnologiche che consentono a tutti di svolgere al meglio il proprio lavoro. A partire dai tanti media presenti che daranno una visibilità internazionale ai Mondiali grazie alla infrastruttura in fibra ottica FTTH di Open Fiber". Open Fiber è il principale operatore italiano di fibra ottica FTTH e tra i leader in Europa. In virtù del suo modello wholesale only l’azienda non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati. Il piano complessivo dell'azienda, tra investimento privato e pubblico - conclude la nota - vale oltre 15 miliardi di euro. Ad oggi, la connettività ultraveloce sulla rete realizzata da Open Fiber è disponibile in 240 città e circa 5.000 piccoli comuni con 13,5 milioni di unità immobiliari già connesse alla sua nuova rete in fibra ottica FTTH. (Com)