Mare: Credendino (Marina Militare), a La Spezia aprirà il Polo nazionale della dimensione subacquea

- "A La Spezia aprirà prossimamente il Polo nazionale della dimensione subacquea in cui tutti gli attori che lavorano nel mondo subacqueo verranno riuniti in un unico contenitore. Coloro che si occupano di subacquea lavoreranno insieme in modo coordinato e la Marina militare italiana svolgerà un ruolo di coordinamento". Lo ha annunciato il capo di Stato maggiore della Marina militare, Enrico Credendino, intervenendo a Napoli alla conferenza "Civiltà del mare. Il subacqueo nuovo ambiente dell'umanità - le università per il subacqueo", organizzata dalla Marina militare e dalla Fondazione Leonardo, presso il Centro Congressi dell'Università Federico II. Il Polo nazionale dovrebbe aprire entro la fine dell'anno. "Il mondo subacqueo è largamente inesplorato: basti pensare che l'80 per cento dei fondali è sconosciuto - ha sottolineato Credendino - ma sotto la superficie marina ci sono gasdotti, cavidotti e nel futuro si farà anche il bio-farming, mentre il cibo del prossimo secolo proverrà per il 40 per cento dal mondo subacqueo. Quindi c'è necessità di conoscere cosa c'è sotto la superficie marina per saperlo gestire". (Ren)