Mare: Violante (Fondazione Leonardo), necessario lavorare su regolazione vita subacquea

- "Un obiettivo formulato anche dal Capo di Stato Maggiore della Marina, Enrico Credendino, è quello di cominciare a lavorare sulla regolazione della vita subacquea". Lo ha detto il presidente della Fondazione Leonardo, Luciano Violante, nel suo intervento, alla conferenza "Civiltà del mare. Il subacqueo nuovo ambiente dell'umanità - le università per il subacqueo", promosso dalla Fondazione Leonardo e dalla Marina Militare presso il Centro Congressi dell'Università Federico II di Napoli. " Tra l'anarchia e l'iper-regolazione - ha sottolineato Violante - c'è una via di mezzo che si può costruire ed è chiaro che la regolazione non può essere nazionale". "Ci sono problemi - ha precisato Violante - anche legati alla sicurezza". (Ren)