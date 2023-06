Forza Italia: Tajani illustra percorso partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Antonio Tajani indica il percorso di Forza Italia, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. E lo fa, in occasione di una conferenza stampa presso la sede del partito, a piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma, insieme alla presidente dei senatori di FI, Licia Ronzulli, al capogruppo del partito alla Camera, Paolo Barelli, ed al capodelegazione di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello. Giovedì prossimo "si riunirà il Comitato di presidenza di Forza Italia che convocherà il Consiglio nazionale, che sarà chiamato ad eleggere il presidente che dovrà guidare FI fino al prossimo Congresso nazionale. Il Congresso nazionale dovrà essere convocato dal nuovo presidente, in base allo Statuto, sentito il Consiglio nazionale", le parole pronunciate dal vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e coordinatore nazionale di Forza Italia. Congresso nazionale che sarà impossibile celebrare quest'anno, ha rilevato ancora Tajani, perché "non ci sono i tempi tecnici" per effettuare tutti gli adempimenti statutari. "Non è facile per noi, oggi, essere qui, e parlare, perché siamo profondamente scossi, feriti. Berlusconi è un leader che non scompare, i suoi sogni, i suoi pensieri rimarranno e toccherà a tutti noi fare in modo che si trasformino in realtà", ha affermato Tajani, con la faccia tirata. "Stamani - ha aggiunto - ho ricevuto una telefonata da Marina Berlusconi, che mi ha chiesto di ringraziare tutta Forza Italia per le manifestazioni di grande affetto che ha riversato su suo padre. Marina mi ha ribadito, nel rispetto dei ruoli, la stima, l'affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia a Forza Italia, che è una delle maggiori realizzazioni di Berlusconi. Un messaggio di alto profilo. Marina mi ha autorizzato a rendere pubblico questo colloquio telefonico". Dopo aver osservato come non ci sia bisogno di "dettagliare spazi formali" per Marta Fascina, "deputata e compagna di vita di Silvio Berlusconi", il titolare della Farnesina ha segnalato che in vista delle elezioni suppletive, che si terranno entro il prossimo 29 ottobre, ci sarà un dialogo con gli alleati, in merito ad una eventuale candidatura di Paolo Berlusconi, come successore del fratello Silvio, a palazzo Madama. (segue) (Rin)