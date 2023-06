Regioni: Fedriga, formazione e meno burocrazia per aumentare attrattività territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere il made in Italy all’estero occorre investire nella formazione e nell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, oltre che nella semplificazione burocratica. Lo ha detto oggi il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero e Meeting dei Segretari Generali a Colli del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. “C’è bisogno di puntare di più sulla realizzazione di attività formative specifiche per le piccole e medie imprese che intendono sempre più rivolgersi al mercato estero”, ha detto Fedriga, al fine di “ampliare la base delle imprese esportatrici, favorendo una maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi. In questo ambito – ha aggiunto - la collaborazione sui territori con le Camere di Commercio rappresenta una realtà strategica per massimizzare gli interventi ed evitare sovrapposizione delle misure”. Secondo il presidente della Conferenza delle Regioni occorre poi creare le “condizioni economiche, finanziarie e amministrative tese a favorire la competitività e l’attrattività dei territori”, intervenendo con “tutte le possibili semplificazioni burocratiche che possano aiutare le imprese del Made in Italy”. (Frt)