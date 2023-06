Scuola: De Luca, in Campania daremo battaglia per non tagliare nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Governo prevede tagli importanti nel mondo della scuola, la Regione intende battersi perché non si perda nemmeno una sede, un docente, un membro del personale amministrativo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta facebook del venerdì. "Se il numero degli alunni diminuisce, vuol dire che avremo classi meno affollate - ha spiegato - e si potrà seguire meglio la formazione degli alunni. In Campania e nel sud non deve essere tagliata una sola classe o un solo insegnante, se vogliamo davvero recuperare il divario con il nord. Daremo battaglia contro la finta razionalità e il finto risparmio proposti dal Governo nazionale. Altrimenti finiremo con il dover portare i bambini a scuola a cinque chilometri di distanza". (Ren)