Campania: Cangiano (FdI), De Luca sulla scuola sempre più imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai è diventato imbarazzante: De Luca ogni volta che non ha nulla di buono da dire, perché nulla di buono fa, attacca il Governo e punta dritto sulla scuola, che resta un punto cruciale nel panorama politico e culturale campano. Purtroppo ne parla sempre a sproposito. Mischiando nello stesso discorso argomenti diversi e contesti diversi. Dall'algoritmo, alla Buona Scuola alla riorganizzazione del Sistema Scolastico prevista dal Pnrr: tutto butta nel calderone pur di allarmare il personale scolastico, le famiglie, gli alunni e gli operatori del settore, distogliendo così l'attenzione dai suoi fallimenti e da quelli del suo assessore Fortini anche in materia di Istruzione e Formazione. Parla di tagli, si vuol sostituire alla Commissione Europea nel decidere se la Riforma serve o no. Addirittura denuncia riduzione dei fondi e delle risorse, in un periodo in cui le scuole stanno ricevendo stanziamenti per centinaia di migliaia di euro, in gran parte destinati a combattere la dispersione ed i divari in territori come quello campano, già difficile di suo ma che una cattiva gestione come quella di De Luca ha contribuito ad impoverire. Stesse finalmente in religioso silenzio il Governatore, studiasse la riforma e l'Agenda per il Sud e se proprio non vuole riconoscere la bontà delle azioni di questo Governo, almeno la smettesse di travisare la realtà". Lo ha dichiarato Gimmi Cangiano Componente della Commissione Istruzione alla Camera. (Ren)