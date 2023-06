Varese: fibra Open Fiber illumina Mondiali canottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per quest’anno il Comitato organizzatore dei Campionati internazionali di canottaggio Varese si è aggiudicato l’organizzazione della seconda tappa della Coppa del mondo di canottaggio 2023. La tappa di Varese, al centro delle tre tappe - si legge in una nota - coinvolgerà il maggior numero di partecipanti: circa 700 atleti provenienti da oltre 40 nazioni, oltre a staff e accompagnatori. La nazionale italiana sarà presente con una squadra numerosissima e molto competitiva capitanata dalle campionesse olimpiche nella specialità dei doppi pesi leggeri femminile della varesina Federica Cesarini, con Valentina Rodini. La tappa di Varese sarà l’unica che ospiterà le specialità olimpiche con quelle paralimpiche, incorporando nello stesso programma le regate di atleti normodotati con quelli diversamente abili. Inoltre, l’area gare avrà ampia accessibilità per tutti i cittadini e sarà 100 per cento accessibile anche per persone con mobilità ridotta. Alte prestazioni e sicurezza - continua la nota - saranno garantite anche per quanto riguarda l’aspetto tecnologico della manifestazione sportiva grazie a Open Fiber e alla sua rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home, la fibra integrale) che garantirà la velocità di connessione fino a 10 Gigabit/sec di tipo dedicato. Il sito della Schiranna fa parte del progetto di espansione della copertura relativa alle aree grigie grazie al Piano Italia 1 Giga finanziato con i fondi del PNRR. Il "Piano Italia a 1 Giga" rientra nella Strategia italiana per la banda ultra larga guidata da Infratel Italia, società in house del ministero delle Imprese e del made in Italy. Open Fiber si è aggiudicata complessivamente otto lotti in gara, per un totale di 3.881 Comuni in nove Regioni: Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. L’infrastruttura di Open Fiber - prosegue la nota - si estende così nella città di Varese, dove l’azienda ha sostenuto un investimento privato di circa 11 milioni di euro e ha raggiunto oltre 28.500 unità immobiliari con un piano di posa dell’infrastruttura già concluso. Cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni possono, quindi, già beneficiare dei servizi digitali che una rete di ultima generazione può supportare attraverso gli operatori partner. (segue) (Com)