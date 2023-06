Ambiente: giovani italiani e stranieri a Napoli per ripensare il futuro del pianeta con il docufilm "Terra" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il docufilm è la testimonianza di come esperti, studiosi e intellettuali, attivisti, artisti, musicisti, danzatori, professionisti dei beni culturali, si siano confrontati attraverso pratiche di pedagogia impegnata, dialogo interculturale e attività di educazione non-formale, ed abbiano ragionato su percorsi e prospettive nuove, per un modello socioeconomico incentrato sul lavoro creativo e sociale e sul patrimonio artistico e culturale come strumenti e fonti inesauribili e circolari di lavoro e sviluppo etico e sostenibile”, ha dichiarato il presidente di Autism Aid, Paolo Vassallo. “’Terra dimostra come sia possibile interpretare il nostro tempo in una chiave etica e inclusiva attraverso la restituzione ai giovani di competenze lavorative nell’ambito del turismo culturale e del lavoro sociale, artistico e culturale. Il lavoro di Francesco Delia, prodotto da Autism Aid, rende il senso profondo di un’esperienza il cui valore è indissolubilmente legato ai ragazzi neurodivergenti con cui, da anni, costruiamo percorsi, e che, coinvolti nelle attività del workshop, hanno svolto un ruolo di straordinari protagonisti”, ha aggiunto Vassallo. “In Italia quasi 2 giovani su 3 sono molto preoccupati per il clima, a fronte di una media del 53% nella popolazione complessiva: un divario generazionale davvero ampio”, ha spiegato il presidente della Fondazione Amesci, Enrico Maria Borrelli. “Rispetto alle generazioni che li hanno preceduti, i più giovani mostrano una maggiore sensibilità verso l’ambiente e la sostenibilità, ne sono un segno le sempre frequenti mobilitazioni dei più giovani sui temi della tutela dell’ambiente e dalla crescita della partecipazione, rispetto al passato, di associazioni ecologiche o per i diritti.” “E’ in questa cornice che si inserisce il nostro impegno con il progetto Resmyle, che ci ha permesso di attivare iniziative come ‘Terra’, con l’obiettivo di promuovere e favorire l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e l’educazione ambientale dei giovani, le uniche energie ‘rinnovabili’ in grado di offrire una speranza al futuro del nostro pianeta”, ha concluso Borrelli. (Ren)