Agricoltura: Cia Campania, con i produttori di latte vaccino contro riduzioni unilaterali del prezzo del latte alla stalla (3)

- Un allevatore delle aree interne del salernitano comincia a guadagnare qualcosa dopo il 25° litro di latte prodotto e ciò a causa dei costi dei mangimi, del fieno e dell'energia. "In buona sostanza il lavoro ed il sudore degli allevatori spesso basta appena a remunerare la distribuzione organizzata lasciando agli stessi margini di poco conto", ha evidenziato il presidente di Cia Campania Amore. In una situazione così poco chiara, ancora una volta i produttori sono penalizzati e in particolare gli allevatori delle zone interne che conducono aziende spesso a carattere familiare, secondo tecniche di allevamento tradizionali dove prevale il rispetto degli animali e la qualità naturale del prodotto e che giammai possono confrontarsi con le stalle industriali della pianura padana. (Ren)