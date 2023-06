Forza Italia: Tajani, 29 settembre iniziativa per preparare partito ad Europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 29 settembre, giorno del compleanno di Silvio Berlusconi, "si inaugurerà la tre giorni azzurra nazionale, a Paestum, per rilanciare e preparare Forza Italia alle elezioni Europee. Abbiamo scelto la data del 29 settembre per far sì che quella giornata sia sempre per noi una giornata di mobilitazione e per onorare ancora la memoria di Berlusconi, ma soprattutto per far sì che lui da lassù possa vedere la mobilitazione della sua creatura, del suo movimento politico, che intende andare avanti senza tentennamenti. Noi non abbiamo paura del confronto". Lo ha affermato il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa presso la sede del partito, a piazza San Lorenzo in Lucina, a Roma. (Rin)