- Domani, sabato 17 giugno, il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro Andrea Orlando sarà a Napoli alle ore 10 per l'evento organizzato dal Partito Democratico: "Senza il Sud, l'Italia non cresce" insieme a Marco Sarracino, Antonio Misiani, Sandro Ruotolo, Elena De Filippo, Serena Sorrentino, Arturo Scotto. L'evento si svolge presso il Circolo Artistico Politecnico in Piazza Trieste e Trento 48 a Napoli. (Ren)