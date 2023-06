Ippica: Estate Agnano 2023, notturne di trotto e preserali di galoppo - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via l'estate all'ippodromo di Agnano di Napoli con le corse di trotto in notturna a partire da sabato 17 giugno con inizio alle ore 19.30 e il galoppo che continuerà a correre in preserale alle ore 18:00. Nella prima di trotto in notturna in programma il "Road to Città di Napoli" invito per cavalli di 3 anni indigeni, prova di avvicinamento con al via alcuni possibili protagonisti nell'imminente gran premio. Sarà il mese di luglio a concentrare gli appuntamenti ippici più importanti dell'estate. Il 2 luglio domenica sera con il gran premio di trotto per cavalli indigeni di 3 anni divisi per sesso nel "Città di Napoli Memorial Franco, Antonio e Salvio Cervone", prova open di gruppo 1 sul doppio chilometro, ed il "filly" gruppo 2 riservato alle femmine sulla distanza del miglio. In programma anche la tappa campana del concorso di bellezza Miss Gran International Italy con le aspiranti miss in passerella per il titolo. L'8 luglio il galoppo sarà protagonista con il super handicap "Città di Napoli El Kabeir" per velocisti sui 1000 metri in pista dritta, e i due handicap principali "Soragna Memorial Piero Celli" e "Mergellina Memorial Luigi Camici". Da luglio in tutte le serate di corse al trotto sarà aperta la pizzeria con forno a legna e per i più piccoli attività di animazione con mascotte, giochi di squadra, teatrino, manipolazione di palloncini e bolle giganti, baby dance. Il parco verde di Agnano è pronto ad accogliere le famiglie nelle calde sere d'estate con lo spettacolo unico dei cavalli che corrono in pista. Ingresso gratuito un'ora prima dell'inizio delle gare. (Ren)