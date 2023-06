Forza Italia: Tajani illustra percorso partito dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Tajani ha, inoltre, confermato che tutte le iniziative politiche già stabilite andranno avanti, annunciando per il prossimo 29 settembre, giorno del compleanno di Silvio Berlusconi, lo svolgimento di una "tre giorni nazionale, a Paestum, per rilanciare e preparare Forza Italia alle elezioni Europee. Abbiamo scelto la data del 29 settembre per far sì che quella giornata sia sempre, per noi, una giornata di mobilitazione e per onorare ancora la memoria di Berlusconi, ma soprattutto per far sì che lui da lassù possa vedere la mobilitazione della sua creatura, del suo movimento politico, che intende andare avanti senza tentennamenti. Noi non abbiamo paura del confronto". Il vicepremier, e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione interazionale, ha poi chiarito che il nome dell'ex presidente del Consiglio "sarà sempre nel nostro simbolo, perché questa è la creatura di Silvio Berlusconi". E rispondendo ad una domanda su un eventuale intervento dell'esecutivo nel caso di un interessamento dei francesi di Vivendi a Mediaset Mfe, sempre Tajani ha sottolineato che il governo "interviene solo quando ci sono notizie vere. Il governo non si occupa di ipotesi, chiacchiere e periodi ipotetici dell'irrealtà". Un messaggio all'insegna dell'unità è stato, infine, lanciato da Ronzulli e Barelli. "Noi ci siamo come partito, come classe dirigente. E ci siamo nel sostenere il nostro governo, perché è il governo che aveva scelto il presidente Berlusconi. Oggi siamo in mare aperto, ma come sa chi va a vela, è essenziale l'armonia nella squadra per arrivare in porto. Lo dobbiamo al presidente Berlusconi e così sarà", ha evidenziato la presidente dei senatori di FI. "Seduti qui con me ci sono i 44 miei colleghi deputati di Forza Italia. Sono qui per affermare la comune voglia e volontà di impegnarsi ancora di più, per rappresentare quei valori che sono la stella cometa dell'impegno politico di Silvio Berlusconi", ha detto il capogruppo del partito a Montecitorio. (Rin)