Mare: Bernini, risorsa determinate per le nostre vite

21 luglio 2021

- "Il mare è determinante per le nostre vite. Noi in Italia abbiamo oltre 8mila chilometri di coste e centinaia di comuni che si affacciano sul mare, ma è il globo ad essere tributario di talenti e benefici dal mare e dalle acque". Così il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, intervenuta in video collegamento alla conferenza "Civiltà del mare. Il subacqueo nuovo ambiente dell'umanità - le Università per il subacqueo", organizzata dalla Fondazione Leonardo e dalla Marina militare che si è svolta oggi a Napoli presso il centro congressi dell'Università Federico II. "L'economia del mare - ha spiegato Bernini - spazia in un ambito destinato a fare innovazione in tanti contesti: non è solo la blu-economy, e forse, nell'attualità dei temi di cui si discute ora, lo spazio subacqueo non ha avuto la cornice che meritava". "Sta a noi - ha aggiunto - dare allo spazio subacqueo e alle sue evoluzioni innovative sotto il profilo economico, archeologico, infrastrutturale, di recupero di materiali e minerali, lo spazio che merita". La grande sfida - ha detto ancora il ministro - è dare allo spazio subacqueo e alle sue multiformi circostanze che vanno oltre i temi economici e dello sfruttamento delle risorse, che hanno anche una fortissima implicazione sociale, uno spazio prospettico come è stato dato alla transizione digitale, alla transizione ecologica e all'aerospazio". (Ren)