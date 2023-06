Giustizia: De Luca, basta pubblicare telefonate senza legame con procedimenti giudiziari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono persone cui è stata rovinata la vita pubblicando a puntate su media telefonate prive di qualsiasi legame con i procedimenti giudiziari. Il Paese negli ultimi decenni si è imbarbarito. Bene se si avvia un processo riforma da portare a conclusione in maniera equilibrata e seria, senza logiche di vendetta ma risolvendo e cancellando le anomalie". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta facebook del venerdì, parlando della stretta del governo sulle intercettazioni. "Il valore della democrazia - ha proseguito De Luca - è la persona, la sua dignità e libertà: in questi anni i valori si sono capovolti, la libertà è diventata un optional e non un valore sacro da intaccare solo per motivi gravissimi. Spero che l'ipocrisia della parte politica che fa finta di non vedere questi problemi sia travolta da provvedimenti che spero rapidi, equilibrati, seri e partano dall'affermazione dei valori fondamentali di dignità e libertà dell'essere umano". "Auspico - ha aggiunto - che degenerazioni ed eccessi di questi decenni siano cancellati e che l'Italia diventi il paese del diritto vero, non di privilegi o abusi. Il rapporto tra potere e responsabilità deve valere per la politica e anche per la magistratura". (Ren)