Imprese: Agrolegumi, ministro Urso autorizza sottoscrizione accordo di sviluppo a Sant’Antonio Abate

24 luglio 2021

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha autorizzato la sottoscrizione dell’accordo di sviluppo per sostenere il programma di investimento della società campana Agrolegumi S.p.A. L’accordo, riferisce il ministero in una nota, prevede la realizzazione, entro il 2025, di una nuova unità produttiva nel comune di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, da adibire alla lavorazione dei legumi. Il progetto sarà attuato attraverso l’acquisto di un sito industriale dismesso, la sua riqualificazione e l’installazione di due linee produttive per la produzione e il confezionamento dei legumi. A sostegno del progetto, che prevede investimenti per circa 22 milioni di euro, il ministero concede agevolazioni pari a quasi 16 milioni di euro. L’investimento avrà ricadute positive anche sull’occupazione (+11 unità lavorative), sul consolidamento della filiera e sulla sostenibilità ambientale della produzione. Alla firma del ministro seguirà ora la fase di istruttoria a cura di Invitalia per il contratto di sviluppo. (Com)