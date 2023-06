Ambiente: giovani italiani e stranieri a Napoli per ripensare il futuro del pianeta con il docufilm "Terra"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 giugno alle ore 11:00 sarà presentato in conferenza stampa a Napoli, a Collina San Laise - Bagnoli, il docufilm ‘Terra’ del filmaker Francesco Delia, racconto del workshop di formazione internazionale dal titolo “Terra: il Futuro come Orizzonte Culturale”, che ha visto protagonisti giovani italiani e stranieri in attività volte a ripensare il mondo in una visione più etica e inclusiva, più sostenibile, per l’ambiente e per le persone che lo abitano. Realizzato da Autism Aid onlus, associazione no-profit dedicata alla difesa dei diritti e le pari opportunità delle persone affette da disturbi del neuro-sviluppo, specificamente dello spettro autistico, in collaborazione con le Associazioni La Croce del Sud e Dissonanzen, e coordinato dalla Fondazione Amesci, nell’ambito del progetto internazionale RESMYLE, il workshop ha rappresentato una straordinaria occasione di formazione su temi quali l’arte, la cultura, la pace, la solidarietà ed i diritti, cruciali per la promozione di un futuro sostenibile del pianeta. L’iniziativa rientra tra le azioni del progetto internazionale RESMYLE - Rethinking Employment and Social insertion for Mediterranean Young people through Local sustainable development, finanziato dal programma del Parlamento europeo ENI CBC Med 2014-2020, di cui la Fondazione Amesci è partner, che ha promosso, negli ultimi tre anni, l'integrazione sociale e professionale dei giovani, in particolare di quelli con minori opportunità, rispondendo alle sfide dello sviluppo sostenibile nell’area Mediterraneo, attraverso workshop e missioni di eco-volontariato, che hanno coinvolto più di 100 giovani, realizzati in Italia, Francia, Tunisia, Libano e Giordania. (segue) (Ren)