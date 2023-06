Mare: Violante (Fondazione Leonardo), ruolo università fondamentale per produrre conoscenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la prima volta le università si ritrovano insieme sui temi legati alla vita del mare. Ben 39 atenei hanno lavorato con noi". Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Leonardo, Luciano Violante, intervenendo alla conferenza "Civiltà del mare. Il subacqueo nuovo ambiente dell'umanità - le università per il subacqueo", promosso dalla Fondazione Leonardo e dalla Marina Militare presso il Centro Congressi dell'Università Federico II di Napoli. "Ho l'impressione - ha sottolineato Violante - che la società italiana non riconosca a sufficienza il ruolo che hanno le università come produttrici di cultura". "Esse svolgono invece un importante ruolo nella produzione di conoscenza e bisogna far capire che le università sono un grande giacimento culturale", ha aggiunto il presidente della Fondazione Leonardo. (Ren)