Agricoltura: Cia Campania, con i produttori di latte vaccino contro riduzioni unilaterali del prezzo del latte alla stalla (2)

- "I prezzi di riferimento in provincia di Salerno si agganciano ai prezzi del latte alla stalla della Lombardia ripresi dal Clal e su tale parametro sono stati redatti i relativi contratti", ha spiegato Domenico Serlenga, direttore Cia Salerno. "Unica variante - ha aggiunto - è solo il riconoscimento di una piccola maggiorazione per l'alta qualità". "Oggi è cambiato tutto – ha affermato Serlenga - Non solo inspiegabilmente il dato Clal sul prezzo del latte in Lombardia a maggio è crollato di un altro centesimo (mentre il latte spot è aumentato da fine aprile ad oggi di circa il 10%), ma ci vengono comunicati contratti nuovi al ribasso rispetto al prezzo espresso dal Clal sul latte della Lombardia". "Riteniamo che tale parametrazione sia ingiusta - ha sottolineato il presidente di Cia Campania, Raffaele Amore - se si tiene conto che i nostri allevamenti operano spesso in aree marginali dove le ovvie caratteristiche agronomiche dei terreni e le carenze strutturali li pongono sicuramente in una condizione sfavorevole nei confronti dei colleghi del Nord". (segue) (Ren)